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Боевая Галадриэль и какие-то сектантки на свежих кадрах «Колец власти»

Самые стойкие зрители продолжают наслаждаться просмотром первого сезона эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти», и специально для них стриминговый сервис Amazon исправно делится свежими промо-материалами. В сети появились кадры к седьмому эпизоду сериала c многозначительным заголовком «Око» (The Eye).

На снимках отметились закованная в доспехи Галадриэль (Морфидд Кларк), Бронвин (Назанин Бониади), Тео (Тайро Мухафидин), Странник (Дэниел Вейман) и Страж (Брайди Сиссон). О последнем таинственном персонаже и её спутниках сериал наконец-то расскажет в предпоследнем эпизоде первого сезона. Ну и правильно. К чему торопиться?

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Теги
ГалереяВластелин колец. Кольца власти
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