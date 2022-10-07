Боевая Галадриэль и какие-то сектантки на свежих кадрах «Колец власти»

Самые стойкие зрители продолжают наслаждаться просмотром первого сезона эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти», и специально для них стриминговый сервис Amazon исправно делится свежими промо-материалами. В сети появились кадры к седьмому эпизоду сериала c многозначительным заголовком «Око» (The Eye).

На снимках отметились закованная в доспехи Галадриэль (Морфидд Кларк), Бронвин (Назанин Бониади), Тео (Тайро Мухафидин), Странник (Дэниел Вейман) и Страж (Брайди Сиссон). О последнем таинственном персонаже и её спутниках сериал наконец-то расскажет в предпоследнем эпизоде первого сезона. Ну и правильно. К чему торопиться?