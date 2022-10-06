«Не хочу быть помощником Доктора» — Питер Капальди о своём возможном появлении в спецвыпуске «Доктора Кто»

Если культовый Десятый Доктор Дэвид Теннант говорит, что попал на съёмки спецэпизода «Доктора Кто» к 60-летию сериала по счастливой случайности и рад быть маленьким винтиком большой машины гениального замысла Рассела Т. Дэвиса, то Двенадцатый Доктор Питер Капальди в спецвыпуске сниматься, кажется, не рвётся — или шифруется, что было бы неплохо, один из лучших Докторов как-никак.

Довольно сложно представить такое, ведь нас четырнадцать, понимаете? Может, лучше оставить всё, как есть? Мне нравилось сниматься в «Докторе Кто», обожаю то время. Не хочу быть помощником Доктора. Меня всегда с ума сводила невозможность рассказывать про сериал слишком много. Казалось, ничего такого, а потом могли возникнуть сложности. Питер Капальди

В общем, собирается молчать до последнего.

В будущем спецэпизоде появится Дэвид Теннант, сыгравший Десятую версию Повелителя времени, текущий Доктор Джоди Уиттакер и Шути Гатва — новое его воплощение, которое она очень хвалит.