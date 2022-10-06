 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Айю получила награду «Актриса-новичок» Фанат выбежал на сцену во время выступления CL Bibi устроила кровавую баню в духе «Убить Билла» в клипе на песню Animal Farm Ана де Армас знает, что вы будете пересматривать секс-сцены «Блондинки», и её от этого тошнит Минфин предлагает контролировать сделки с игровой валютой
СЕРИАЛЫ
132
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Не хочу быть помощником Доктора» — Питер Капальди о своём возможном появлении в спецвыпуске «Доктора Кто»

Источник: BBC One

Если культовый Десятый Доктор Дэвид Теннант говорит, что попал на съёмки спецэпизода «Доктора Кто» к 60-летию сериала по счастливой случайности и рад быть маленьким винтиком большой машины гениального замысла Рассела Т. Дэвиса, то Двенадцатый Доктор Питер Капальди в спецвыпуске сниматься, кажется, не рвётся — или шифруется, что было бы неплохо, один из лучших Докторов как-никак.

Довольно сложно представить такое, ведь нас четырнадцать, понимаете? Может, лучше оставить всё, как есть? Мне нравилось сниматься в «Докторе Кто», обожаю то время.

Не хочу быть помощником Доктора. Меня всегда с ума сводила невозможность рассказывать про сериал слишком много. Казалось, ничего такого, а потом могли возникнуть сложности.

 
Питер Капальди

В общем, собирается молчать до последнего.

В будущем спецэпизоде появится Дэвид Теннант, сыгравший Десятую версию Повелителя времени, текущий Доктор Джоди Уиттакер и Шути Гатва — новое его воплощение, которое она очень хвалит.

Теги
Доктор Кто
Комментарии

Ещё на эту тему

1Дэвид Теннант вернулся в «Доктора Кто» случайно

Тоже интересно

3Гибкая Хейли Этвелл и её подготовка для экшена «Миссия невыполнима 7» 11Убить Солдатика! Финал третьего сезона «Пацанов» обещает очередное кровавое месиво (видео) 5Ремейк Resident Evil 2 отмечает круглый юбилей продаж 9Новая звезда «Форсажа» пообещал: десятая часть — лучшая во франчайзе (видео) 3Райан Рейнольдс и Уилл Феррелл готовы к празднику на первых афишах фильма «В духе Рождества»

Далее на КГ

3
Индия и Россия хотят показывать друг другу свои фильмы
 7
«В 40 всё будет кончено» — Наоми Уоттс «предсказали» конец карьеры, когда она перестанет быть сексуальной
 4
Звёзды «Мстителей: Войны бесконечности» не знали, что исчезнут после щелчка Таноса
 1
Первые подробности о Need for Speed Unbound
 40
«Я скорее проголосую за Трампа» — киноакадемики не позволят Уиллу Смиту получить «Оскар» за фильм о рабстве
 7
Много сел-шейдинга и хип-хопа в дебютном трейлере Need for Speed Unbound
 9
Зубастый Джейсон Момоа приглашает в мир невероятного в трейлере фэнтези «Страна сна»
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 1
Аниме-фильм «Чёрный клевер» получил тизер
 4
Мало слов и много драмы: Дженнифер Лоуренс в трейлере фильма «Дамба»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Ноль кадров в секунду
 
 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 464: Пережившие школу
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 535: «Быстрее пули», «Легенды Мортал Комбат: Снежная слепота»
 
0Ноль кадров в секунду – 441: Что ж ты Шрайер сдал назад
 
 
4ЕВА – 496: У вас сюжетка
 
3Телеовощи – 463: Позиция «Обратный Гай Ричи»
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 534: «Сознавайтесь, Флетч», «Удача», анонс «Константина 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 440: Эпическая кража автоугонщика
 
4ЕВА – 495: Классика начинается с Хеллсинга
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru