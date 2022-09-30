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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Шлю ему восьмиминутные монологи в WhatsApp» — Джоди Уиттакер о выборе Шути Гатвы на роль Доктора в «Докторе Кто»

Источник: BBC

Джоди Уиттакер стала первой женщиной, сыгравшей Доктора в «Докторе Кто», став его Тринадцатой версией, а следующим воплощением Повелителя Времени будет Шути Гатва — хотя это не точно. Он Доктор, да, но никто не объявлял его Четырнадцатым, так что часть фандома видит в этом подвох. Вдруг в спецвыпуске с регенерацией всё будет похитрее? Так или иначе, в интервью Empire актрису спросили, как она относится к своему преемнику.

К счастью, прошло достаточно времени между окончанием съёмок и анонсом нового Доктора, поэтому я просто чувствую, что это очень волнительно и вдохновляюще. Он справится лучше всех. К сожалению для Шути, он дал мне свой номер и теперь получает от меня восьмиминутные монологи в WhatsApp.

 
Джоди Уиттакер

Новую спутницу Доктора играет Ясмин Финни. Актриса описала свою героиню как транс-икону, которую очень поддерживает её семья.

Теги
Доктор Кто
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