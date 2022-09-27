Кристофер Экклстон и Фиона Шоу записались в четвёртый сезон «Настоящего детектива»

В четвёртом сезоне «Настоящего детектива» Джоди Фостер сыграет следователя Лиз Дэнверс, которая пытается раскрыть серию убийств на Аляске, а роль её напарницы Эванджелин Наварро исполнит Кали Рейс — долгое время это были и все кастинговые новости проекта. Но теперь мы знаем, что в сериал записались Кристофер Экклстон («Доктор Кто»), Фиона Шоу («Убивая Еву»), Джон Хоукс («Дэдвуд»), Финн Беннетт («Домина») и Анна Лэмб («Трикстер»).

Исса Лопес занимается сценарием и режиссурой пилотного эпизода. Ещё один сценарист проекта — Алан Пейдж Арриага («Бойся ходячих мертвецов»). Сюжет сосредоточится на поиске шестерых арктических исследователей, пропавших без вести.

Дата релиза «Настоящего детектива: Страны ночи» на канале HBO пока неизвестна.