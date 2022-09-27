 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Дженнифер Лоуренс нашла начинающего актёра для своей пошлой комедии Эмилия Кларк прокомментировала свой дебют в Marvel Роскошная Марго Робби и другие, включая Брэда Питта, на первых кадрах фильма «Вавилон» Враг приближается в тизере пятого эпизода «Властелина колец. Колец власти» Новым ведущим Music Bank станет актёр Ли Че Мин
СЕРИАЛЫ
162
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Кристофер Экклстон и Фиона Шоу записались в четвёртый сезон «Настоящего детектива»

Источник: BBC

В четвёртом сезоне «Настоящего детектива» Джоди Фостер сыграет следователя Лиз Дэнверс, которая пытается раскрыть серию убийств на Аляске, а роль её напарницы Эванджелин Наварро исполнит Кали Рейс — долгое время это были и все кастинговые новости проекта. Но теперь мы знаем, что в сериал записались Кристофер Экклстон («Доктор Кто»), Фиона Шоу («Убивая Еву»), Джон Хоукс («Дэдвуд»), Финн Беннетт («Домина») и Анна Лэмб («Трикстер»).

Исса Лопес занимается сценарием и режиссурой пилотного эпизода. Ещё один сценарист проекта — Алан Пейдж Арриага («Бойся ходячих мертвецов»). Сюжет сосредоточится на поиске шестерых арктических исследователей, пропавших без вести.

Дата релиза «Настоящего детектива: Страны ночи» на канале HBO пока неизвестна.

Теги
Настоящий детектив
Комментарии

Ещё на эту тему

3Джеймс Макэвой и ангелы на кадрах третьего сезона «Тёмных начал» 7Шоураннер «Дома Дракона» рассказал об изменении каста сериала 12Рейнира и Алисента на свежем постере «Дома Дракона»

Тоже интересно

34Больше не Лара Крофт! Сиквел Tomb Raider с Алисией Викандер скопытился, а права на экранизацию уже продают другим студиям 15Телеовощи. Выпуск 453: Абдул Бибип и подозрительные сиськи 24Герои собираются на войну со Злом в финальном трейлере «Властелина колец. Колец власти» 0Рецензия и отзывы на сериал «Дом Дракона» 0«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция

Далее на КГ

2
Съёмки «Сайлент Хилл 3» запланированы на начало следующего года
 1
Звезда «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк сыграет в комедии про съёмки фильма о диабете времён Иисуса
 0
Рецензия и отзывы на сериал «Андор»
 0
Скажите «чиз» и посмотрите финальный трейлер ужастика «Улыбка»
 0
Лэй вернулся с новым альбомом West
 0
Вонхо приготовил для поклонников новый мини-альбом
 0
Альбом NCT 127 — 2 Baddies на первом месте в чарте Billboard World Albums
 3
Джеймс Макэвой и ангелы на кадрах третьего сезона «Тёмных начал»
 3
Адриа Архона и компания на постерах сериала «Андор»
 7
Шоураннер «Дома Дракона» рассказал об изменении каста сериала
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
1Телеовощи – 463: Позиция «Обратный Гай Ричи»
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 534: «Сознавайтесь, Флетч», «Удача», анонс «Константина 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 440: Эпическая кража автоугонщика
 
4ЕВА – 495: Классика начинается с Хеллсинга
 
19Телеовощи – 462: На другой стороне спектра
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
 
3Ноль кадров в секунду – 439: Викинг в пижаме
 
1ЕВА – 494: Стучать хером по барану
 
6Телеовощи – 461: Малоизвестные персоналити
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru