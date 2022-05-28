Она выведет всех на чистую воду! Джоди Фостер сыграет главную роль в четвёртом сезоне «Настоящего детектива»

Мартовская информация от Production Weekly подтвердилась. Четвёртый сезон «Настоящего детектива», получивший подзаголовок «Страна ночи», порадует поклонников появлением Джоди Фостер в главной роли. Она сыграет детектива Лиз Дэнверс, которая возьмётся за расследование потенциальной серии убийств на Аляске.

Дэнверс и её напарница Эванджелин Наварро отправятся искать шестерых арктических исследователей, пропавших без вести. На пути к истине, как говорит нам синопсис, им придётся, столкнувшись с внутренней тьмой, докопаться до истины, погребённой под вечным льдом.

Фостер также выступает исполнительным продюсером этого сезона вместе с Барри Дженкинсом и Иссой Лопес, которая к тому же написала сценарий и снимет пилотный эпизод. Алан Пейдж Арриага («Бойся ходячих мертвецов») тоже занимается сценарием четвёртого сезона.

«Настоящий детектив: Страна ночи» ещё находится на стадии разработки, точная дата его релиза пока неизвестна.