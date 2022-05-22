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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Комедия «Барри» продлена на четвёртый сезон

Источник: HBO

Многосерийный авторский проект Билла Хейдера замечательно зарекомендовал себя у критиков и зрителей, поэтому кабельный канал HBO с лёгкостью продлил чёрную комедию «Барри» на четвёртый сезон. Съёмки продолжения собираются начать в июне, а исполнитель главной роли ещё и срежиссирует все восемь эпизодов четвёртого сезона.

Бывший морпех Барри (Хейдер), подрабатывавший заказными убийствами, решил порвать с прошлым и окунуться в мир театра, который, как он считает, наконец-то поможет его жизни обрести смысл. Но очень скоро оказывается, что с миром киллеров порвать не так-то просто.

В сериале также снимаются Генри Уинклер, Стивен Рут, Сара Голдберг, Энтони Кэрриган, Д’Арси Карден и Майкл Ирби. Хейдер также отвечает за сценарий, который пишет в соавторстве с Алеком Бергом («Кремниевая долина»). Оба числятся исполнительными продюсерами проекта.

Теги
Барри
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