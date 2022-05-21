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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Стэн Ли вернётся в будущих проектах Marvel

Источник: Sony

Мы снова увидим Стэна Ли в будущих проектах Marvel — Disney подписала фаустовский пакт 20-летнее соглашение со Stan Lee Universe на коммерческое использование его образа и имени. С помощью цифровых технологий и архивных материалов писатель будет «воссоздан» и появится в будущих проектах Marvel Studios.

Не только фильмы и сериалы MCU получат цифровое камео Стэна Ли — соглашение предполагает, что личность легендарного автора можно будет использовать в диснеевских тематических парках, мерче и прочих мероприятиях, за исключением VR и видеоигр.

Это гарантирует, что благодаря цифровым технологиям, архивным кадрам и другим формам Стэн будет жить в самом важном месте — в фильмах Marvel и в тематических парках Disney. Это масштабное соглашение.

Энди Хейворд, председатель и главный исполнительный директор Genius Brands

Словом, Disney продолжает доказывать свою уникальность.

Комментарии (10)

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