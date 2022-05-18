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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Кевин Файги подтвердил, что «Локи» — самый популярный сериал MCU на Disney+

Источник: Disney+

Кевин Файги уже планирует следующее десятилетие Marvel, но и про текущие проекты студии не забывает, подтверждая то, что, в общем, известно уже давно: «Локи»самый популярный сериал MCU на Disney+.

Но это мы знаем, а потенциальные рекламодатели «единственного в своём роде» стриминга — нет, так что, по всей видимости, глава Marvel Studios был призван козырнуть успехом. Ещё Файги показал трейлер «Женщины-Халка», релиз которой запланирован на лето, и рассказал немного о будущем «Секретном вторжении».

Съёмки второго сезона «Локи» начнутся через пару недель, весь каст вернётся на свои места, но среди съёмочной команды есть изменения. У проекта новые режиссёры, которые снимут большую часть эпизодов, а за сценарий будет отвечать Эрик Мартин, который написал четвёртую и шестую серии первого сезона.

Теги
ЛокиMarvelDisney+
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