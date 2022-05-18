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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Зелёная Татьяна Маслани, зелёный Марк Руффало, зелёный Тим Рот в трейлере «Женщины-Халка»

Она великолепна, даже когда злится. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал первый трейлер фантастической (а заодно и юридической) комедии «Женщина-Халк: Адвокат». Видеоролик показал главную героиню во всей её зелёной красе, вернул на экраны Брюса Беннера в исполнении Марка Руффало и Тима Рота — в человеческом облике и в образе Мерзости.

К тому же видеоролик подтвердил недавно слитую дату выхода — 17 августа.

В марвеловской комедии, которая поведает о том, как Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани) совмещает непростую личную жизнь дамы со сверхспособностями и профессиональную карьеру успешного адвоката, также снимаются Джамила Джамил, Джинджер Гонзага, Джош Сегарра, Рене Голдсберри, Николас Чирилло, Роберт Тинсли и другие.

И постер с официальной датой:

Постеры сериала «Женщина-Халк: Адвокат»
Теги
ВидеоЖенщина-Халк: Адвокат
Комментарии (9)

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Источник фотографий: Depositphotos

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