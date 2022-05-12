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Заматеревший джедай снова взялся на световой меч на промо «Оби-Вана Кеноби»

Все прекрасно помнят промо-арт трилогии приквелов «Звёздных войн» с Оби-Ваном (Юэн Макгрегор) и Энакином Скайуокером (Хейден Кристенсен) на сером фоне. И свежее промо сериала «Оби-Вана кеноби» возвращает нас в те славные времена. Вот он, матёрый рыцарь-джедай с решительным видом и своим световым мечом — готов продолжать борьбу за всё хорошее.

Что из этого выйдет, зрители начнут узнавать 27 мая, в день премьеры сериала на потоковом сервисе Disney+.

Кадры из сериала «Оби-Ван Кеноби»

Есть ещё и кадр, где Оби-Ван сидит себе в пещере, отшельничает потихоньку, пока прихвостни Империи пытаются его разыскать.

Кадры из сериала «Оби-Ван Кеноби»

Мини-сериал от режиссёра Деборы Чоу («Мандалорец») и сценариста Джоби Харольда («Меч короля Артура») рассказывает о трагических последствиях произошедшего в «Мести ситхов». После разгрома Ордена джедаев мастер Кеноби скрывается на Татуине, а по следам уцелевших приверженцев Светлой стороны Силы идут верные слуги Империи.

Теги
КадрыГалереяОби-Ван КенобиЮэн Макгрегор
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