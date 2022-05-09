Франчайз «Звёздные войны» обновил свой официальный таймлайн

В конце мая Disney презентует свежий — многосерийный — проект по культовой вселенной «Звёздных войн», который потенциально внесёт важную сюжетную лепту в общую хронологию франчайза. Меньше трёх недель осталось до премьеры «Оби-Вана Кеноби», который расскажет поклонникам, чем занимался беглый мастер-джедай после трагический событий «Мести ситхов».

В связи с этим Lucasfilm в очередной раз обновила таймлайн своего франчайза, и теперь мини-сериал «Оби-Ван Кеноби» для потокового сервиса Disney+ занял своё достойное место в общей временной линии:

К слову, согласно обновлённой временной шкале, между «Местью ситхов» и «Оби-Ваном» произошли ещё кое-какие события, отображённые в «Бракованной партии» и «Хане Соло».