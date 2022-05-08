Неделя сериалов на КГ — главные новости 2–8 мая

Огонь и кровь — вышел тизер-трейлер фэнтези-эпика «Дом Дракона». Премьера — в августе.
Хейден Кристенсен в роли Дарта Вейдера в первом трейлере сериала «Оби-Ван Кеноби». Премьера уже близко!
Вампирша-лесбиянка влюбляется в охотницу на вампиров на первых кадрах сериала «Первая жертва». Премьера состоится на Netflix этим летом.
Встречайте! Главные герои сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Теперь мискаст Перси Джексона очевиден.
Съёмки «Пингвина» с Колином Фарреллом уже не за горами. Спин-офф «Бэтмена» готовится к активному производству.
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Алый скарабей во всей красе на официальном кадре из финала «Лунного рыцаря». Египетская супергероиня.
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Тизер «Кобры Кай» сообщает дату выхода пятого сезона. Свежие эпизоды получим уже этой осенью.
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