Тизер «Кобры Кай» сообщает дату выхода пятого сезона

Пришло время обезглавить змеюку! Создатели многосерийного хита «Кобра Кай» даром времени не теряют и работают ударными темпами над продолжением, свидетельством чему стал неожиданный тизер пятого сезона, сообщающий радостную весть, — новые эпизоды бойцовской драмы выйдут на Netflix уже 9 сентября.

После событий турнира Долины Терри Сильвер (Томас Йен Гриффит) расширяет империю «Кобры Кай», планируя распространить свой стиль каратэ под девизом «Никакой пощады» на додзё всего города. Джон Криз (Мартин Коув) за решёткой, Джонни Лоуренс (Уильям Забка) разбирается со своими ошибками, и ему сейчас не до каратэ, а Дэниел Ларуссо (Ральф Мачио) вынужден воспользоваться помощью давнего друга, чтобы остановить Сильвера.

В сериале также снимаются Холо Маридуэньо, Мэри Маусер, Тэннер Бьюкэнэн, Кортни Хенгелер, Эдвард Эснер, Пейтон Лист и Джейкоб Бертран.