 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Китай обрезал «Фантастическим тварям: Тайнам Дамблдора» их самую выпирающую часть Постер антологии «Любовь, смерть и роботы» обещает долгожданный тройничок «Любовь, смерть и роботы» возвращаются в тизере третьего сезона антологии Неделя игр на КГ — главные новости 18–24 апреля PS Plus и Xbox Live Gold: игры мая 2022 года
5
СЕРИАЛЫ
247
 
Прямая ссылка на новость:

Тизер «Кобры Кай» сообщает дату выхода пятого сезона

Пришло время обезглавить змеюку! Создатели многосерийного хита «Кобра Кай» даром времени не теряют и работают ударными темпами над продолжением, свидетельством чему стал неожиданный тизер пятого сезона, сообщающий радостную весть, — новые эпизоды бойцовской драмы выйдут на Netflix уже 9 сентября.

После событий турнира Долины Терри Сильвер (Томас Йен Гриффит) расширяет империю «Кобры Кай», планируя распространить свой стиль каратэ под девизом «Никакой пощады» на додзё всего города. Джон Криз (Мартин Коув) за решёткой, Джонни Лоуренс (Уильям Забка) разбирается со своими ошибками, и ему сейчас не до каратэ, а Дэниел Ларуссо (Ральф Мачио) вынужден воспользоваться помощью давнего друга, чтобы остановить Сильвера.

В сериале также снимаются Холо Маридуэньо, Мэри Маусер, Тэннер Бьюкэнэн, Кортни Хенгелер, Эдвард Эснер, Пейтон Лист и Джейкоб Бертран.

Теги
ВидеоКобра КайNetflix
Комментарии (5)

Ещё на эту тему

6Уилл Байерс и его приятели на постерах четвёртого сезона «Очень странных дел» 1Новые супергерои на кадрах третьего сезона «Академии Амбрелла» 1«Воробьи» против «Зонтиков» на свежих постерах третьего сезона «Академия Амбрелла»

Тоже интересно

22Хейден Кристенсен в роли Дарта Вейдера в первом трейлере сериала «Оби-Ван Кеноби» 8Александра Даддарио сыграет главную роль в «Мэйферских ведьмах» Эн Райс 12Мощь! Дарт Вейдер на свежем кадре из сериала «Оби-Ван Кеноби» 31Зевс Арнольда Шварценеггера получил в напарники Посейдона (фото) 2Дата выхода и детали портов Trails from Zero

Далее на КГ

3
«Слишком много мультивселенной» — Бенедикт Камбербэтч берёт перерыв в карьере после «Доктора Стрэнджа 2»
 19
Вот оно, спасение! Российский кинематограф получит 5,5 млрд рублей на восстановление
 5
Кристен Стюарт и Леа Сейду восхищаются новым органом Вигго Мортенсена (видео)
 0
КГ играет: Duskers
 10
Противники Райан Гослинг и Крис Эванс на промо боевика «Серый человек»
 5
Всегда говори «нет»: Ким Кэттролл — о «Сексе в большом городе 3» и перезагрузке сериала
 5
Сид Вишес для самых маленьких: на Disney+ вышел трейлер мини-сериала Дэнни Бойла о Sex Pistols «Пистолет»
 0
«Назад в кино» — «Ворон» (The Crow, 1994)
 6
Mafia 4 может стать предысторией серии
 2
Тяжело на Диком Западе в первом показе геймплея Hard West 2
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 514: Неожиданные анонсы, хрюканина и Ninjababy
 
1Ноль кадров в секунду – 420: Девичник со стриптизёрами
 
4ЕВА
 
 
5Ноль кадров в секунду
 
 
1Телеовощи – 442: Штырь всё делает лучше
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru