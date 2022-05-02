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«Воробьи» против «Зонтиков» на свежих постерах третьего сезона «Академия Амбрелла»

После длинной череды персонажных постеров настало время ансамблевых. Стриминговый сервис Netlfix опубликовал итоговые плакаты третьего сезона супергероики «Академия Амбрелла», где представлены все участники обеих супергеройских команд из параллельных вселенных. И сразу видно, чья команда наиболее организованная. Главным героям, с которыми зрители уже хорошо знакомы, придётся несладко.

Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла»

Противостояние сверходарённых воспитанников Реджинальда Харгривза (Колм Фиор) начнётся 22 июня.

На постерах разместились Том Хоппер, Эйдан Галлахер, Дэвид Кастанеда, Роберт Шиэн, Эмми Рэвер-Лэмпан, Джастин Х. Мин, Эллиот Пейдж, Джастин Корнвэлл, Джейк Эпштейн, Бритни Олдфорд, Дженезис Родригес и Кэззи Дэвид и загадочный Куб.

Теги
ПостерыГалереяАкадемия АмбреллаNetflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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