Старшие братья на постерах третьего сезона фантастики «Академия Амбрелла»

Рекламный отдел Netflix наконец-о добрался до первенцев супергеройских команд из третьего сезона телекомикса «Академия Амбрелла» — в сети опубликовали персонажные постеры Лютера Харгривза (Том Хоппер) и Маркуса Харгривза (Джастин Корнвэлл). И раз уж с именными плакатами покончено, можно предположить, что не за горами первый трейлер.

Продолжение многосерийной супергероики от шоураннера Стива Блэкмана по комиксам Джерарда Уэя выходит на стриминговом сервисе 22 июня.

В основном актёрском составе также значатся Эйдан Галлахер, Дэвид Кастанеда, Роберт Шиэн, Эмми Рэвер-Лэмпан, Джастин Х. Мин, Колм Фиор, Эллиот Пейдж, Джастин Корнвэлл, Джейк Эпштейн, Бритни Олдфорд, Дженезис Родригес и Кэззи Дэвид.