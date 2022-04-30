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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Старшие братья на постерах третьего сезона фантастики «Академия Амбрелла»

Рекламный отдел Netflix наконец-о добрался до первенцев супергеройских команд из третьего сезона телекомикса «Академия Амбрелла» — в сети опубликовали персонажные постеры Лютера Харгривза (Том Хоппер) и Маркуса Харгривза (Джастин Корнвэлл). И раз уж с именными плакатами покончено, можно предположить, что не за горами первый трейлер.

Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла»

Продолжение многосерийной супергероики от шоураннера Стива Блэкмана по комиксам Джерарда Уэя выходит на стриминговом сервисе 22 июня.

В основном актёрском составе также значатся Эйдан Галлахер, Дэвид Кастанеда, Роберт Шиэн, Эмми Рэвер-Лэмпан, Джастин Х. Мин, Колм Фиор, Эллиот Пейдж, Джастин Корнвэлл, Джейк Эпштейн, Бритни Олдфорд, Дженезис Родригес и Кэззи Дэвид.

Теги
ПостерыГалереяАкадемия Амбрелла
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Источник фотографий: Depositphotos

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