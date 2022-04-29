«Это абсурд!» — звезда «Мандалорца» вступился за Джину Карано

Больше года прошло после скандального увольнения Джины Карано из «Мандалорца», а волосы дыбом от такого беззакония встают до сих пор. И не только у нас — стендап-комик Билл Бёрр, сыгравший в нескольких эпизодах сериала, и раньше высказывался в поддержку актрисы, а нынче и вовсе не поскупился на выражения. Собственно, зная Бёрра, оно и не удивительно.

Мне кажется забавным, что либералы в итоге доказали её точку зрения. Когда им не нравятся ваши взгляды, они чинят произвол. Таких людей немного — большинство просто старается не попасть неприятности, — но есть небольшая группа сумасшедших, как справа, так и слева, которые устраивают истерику. Что касается Джины, когда случается такое дерьмо, нельзя встревать, так как это заденет других людей на проекте. Но когда чьё-либо мнение и политические убеждения заставляет людей попытаться уничтожить их, это просто абсурд! Билл Бёрр, мужик с головой и яйцами

Ну, вы поняли, в третьем сезоне «Мандалорца» этого товарища не ждём.

Ещё раньше бывшую коллегу поддержал Джанкарло Эспозито, а вот Педро Паскаль хранит политически выверенное молчание. Впрочем, по словам самой Карано, актёр просто душка, и они по-прежнему очень дружны.

Съёмки третьего сезона стартовали в прошлом месяце, и среди новобранцев в этот раз значится Кристофер Ллойд. Премьеру новых эпизодов ждём в конце этого года.