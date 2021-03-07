Опрос показал: зрители не поддерживают решение Disney уволить Джину Карано из «Мандалорца»

Скандальный разрыв студии Disney с Джиной Карано и её уход из «Мандалорца», может, и были встречены «пробудившейся» интернет-общественностью как победа корпорации добра, в реальности, за границами социальных сетей дела обстоят по-другому. Зрителям совсем не по нраву то, как с актрисой обошлись в Disney.

Опрос, проводившийся с 26 февраля по 3 марта Нилом Ньюхаузом из Public Opinion Strategies, показывает, что большинство респондентов не поддерживают решение студии. Результаты этого анкетирования опубликовало издание The Daily Wire.

На первом этапе опроса, когда респондентов разного пола, этнической принадлежности и политических убеждений спросили, как они относятся с тому, что Disney уволила Джину Карано за её якобы оскорбительный пост в соцсетях, 58% опрошенных всех групп ответили, что не поддерживают решение студии.

Что любопытно, на втором этапе опрошенных полностью погрузили в контекст, продемонстрировав тот самый пост, который стал причиной громкого разрыва. После предметного ознакомления с текстом публикации количество несогласных с решением Disney выросло до 73%. Из них 39% допустили, что пост Карано, возможно, не слишком удачно сформулирован, но увольнения она не заслужила, а 34% опрошенных и вовсе не нашли в сообщении актрисы ничего, за что её стоило бы увольнять. И только 28% посчитали, что Карано получила по заслугам.