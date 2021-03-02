«Она абсолютная лапочка» — Билл Бёрр высказался об уволенной из «Мандалорца» Джине Карано

Есть ещё в голливудской и окологолливудской тусовке люди, не опасающиеся говорит начистоту. Сыгравший в двух сезонах «Мандалорца» эпизодическую, но запоминающуюся роль наёмника Мэйфилда Билл Бёрр высказал собственные мысли о недавно уволенной из сериала Джине Карано. Возможно, всё-таки сказывается его многолетний опыт стендапера, привыкшего к риску и откровенности.

Свои соображения Бёрр озвучил в авторском The Bill Bert Podcast, не преминув раскритиковать культуру отмены.

Странные времена… Ладно бы она сотворила какую-то реально страшную дичь или сказала что-нибудь откровенно расистское. Не знаю. Мне кажется, слишком уж много платформ развелось. И когда твоя задача — выдавать сенсационные штуки… Не понимаю, что за хрень творится. Я снимаюсь в том же сериале и теперь должен постоянно следить за своим языком. [Джина] совершеннейшая лапочка. Невероятно, охрененно милый человек. Понимаете, никогда не знаешь, кто и как воспримет это моё видео, перекрутит всё, что я сказал, и попытается запретить выпуск моих лысых фигурок… Вот так сейчас и живём. Сумасшедшие времена. Люди притаились, выжидая, когда ты оступишься.

Как видим, Бёрр в курсе, что после февральского увольнения Карано компания Hasbro прекратила производство фигурок Кары Дюн. По иронии и логике эти фигурки моментально подскочили в цене.

Сейчас это выглядит так: позволил себе тупое сравнение — и твои мечты вылетают в трубу. Смотрю я на всё это и гадаю, кто же наберётся смелости выступить против?

На сегодня Бёрр первый человек из творческой команды сериала, напрямую высказавшийся в защиту уволенной актрисы.