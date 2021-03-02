«Поздравляю вас с собой» — вышел второй трейлер авторской комедии Елены Новиковой «Я не шучу»

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» выпустил второй трейлер комедийного сериала «Я не шучу» отечественного стендап-комика Елены Новиковой. В основе сюжета, как это часто бывает в стендапах, истории из реальной жизни. Трёхсерийная премьера состоится на цифровой платформе 4 марта.

Лене (Новикова) 49 лет, и она стендап-комик, по вечерам охотно рассказывающая аудитории о своей нескучной жизни. А рассказать действительно есть о чём: у главной героини два бывших мужа, двое детей, свекровь, уйма кредитов, любимая собака и стремление к творческой реализации, которое для неё, возможно, даже важнее иллюзорного семейного благополучия.

И свежий постер премьеры: