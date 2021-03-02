 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Что было бы, если бы Мэл Гибсон всё-таки снялся в «Безумной Максе: Дороге Ярости»? Трейлер «Мортал Комбат» установил рекорд по просмотрам «Человек-паук 3» станет последним фильмом для Тома Холланда в роли Питера Паркера Победители «Золотого глобуса 2021»: триумф «Короны» и «Хода королевы», а также вопиющий слив «Теда Лассо» «Девушка из оперы» — первый тизер аниме про дружбу и соперничество в музыкальном театре
3
СЕРИАЛЫ
149
 
Прямая ссылка на новость:

«Поздравляю вас с собой» — вышел второй трейлер авторской комедии Елены Новиковой «Я не шучу»

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» выпустил второй трейлер комедийного сериала «Я не шучу» отечественного стендап-комика Елены Новиковой. В основе сюжета, как это часто бывает в стендапах, истории из реальной жизни. Трёхсерийная премьера состоится на цифровой платформе 4 марта.

Лене (Новикова) 49 лет, и она стендап-комик, по вечерам охотно рассказывающая аудитории о своей нескучной жизни. А рассказать действительно есть о чём: у главной героини два бывших мужа, двое детей, свекровь, уйма кредитов, любимая собака и стремление к творческой реализации, которое для неё, возможно, даже важнее иллюзорного семейного благополучия.

И свежий постер премьеры:

Постеры сериала «Я не шучу»
Темы
 
Видео Я не шучу
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

1450-летняя стендаперша Лена рассказывает о своей жизни в трейлере комедии «Я не шучу»

Тоже интересно

4Steam не против рисованного порно, но боится настоящих полуголых женщин 16Уволенная Джина Карано высказалась о бывшем коллеге по «Мандалорцу» Педро Паскале 14Сальма Хайек рассказала о травмирующих съёмках сцены секса с Антонио Бандерасом в «Отчаянном» 160Свобода слова, она такая: Джина Карано уволена из «Мандалорца» из-за высказываний в соцсетях 37Хищник против Гендерных Стереотипов. Это будет пострашнее схватки с Чужими

Далее на КГ

1
Dead Island 2 не выйдет… на PS4 и Xbox One
 6
Конг залез на здание, чтобы ловчее вломить Годзилле: новые кадры из фильма «Годзилла против Конга»
 12
Неожиданный кастинг «Тора 4»: Мелисса Маккарти «заменит» Кейт Бланшетт в роли Хелы
 1
В «Торе 4» нас ждёт новый асгардский спектакль с Мелиссой Маккарти в роли Хелы
 0
Больше Тома Хиддлстона в образе бога обмана на свежих промо марвеловского «Локи»
 6
Братьям Руссо пришлось сражаться за Тома Холланда в роли Человека-паука — Sony была против
 2
Динозавры атакуют в трейлере научно-фантастического выживатора Dinos Reborn
 5
Трейлер аниме «DOTA: Кровь дракона» больше рассказывает про сюжет сериала от Netflix, Valve и создателей «Легенды о Корре»
 2
Koei Tecmo анонсировала Samurai Warriors 5
 15
Глава Disney уверен: 2020 год бесповоротно испортил зрителей доступностью контента
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Что было бы, если бы Мэл Гибсон всё-таки снялся в «Безумной Максе: Дороге Ярости»?
 
Кино «Матрица 4»: Нил Патрик Харрис потрясён, как душевно Лана Вачовски сняла новую часть серии
 
Могущественный маг Бен Барнс обещает изменить мир в трейлере фэнтези-эпика «Тень и кость»
 
Игры Объявлена дата выхода Subverse — нашумевшего порно-ответа Mass Effect
 
Кино Зои Салдана против Пиратов Карибского моря: женская месть во всём кровавом великолепии
 
Кино Восстание машин начнётся в суде: Флоренс Пью сыграет обвинённого в убийстве робота
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в марте

3 СрНоль кадров в секунду
7 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
8 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
9 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
3Телеовощи – 381: Последняя пицца
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 451: Белка-супергерой, «Огонь» и «Первая корова»
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
3Ноль кадров в секунду – 357: Короткая память
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru