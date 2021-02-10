50-летняя стендаперша Лена рассказывает о своей жизни в трейлере комедии «Я не шучу»

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» опубликовал трейлер многосерийной комедии с возрастным рейтингом 49+ под названием «Я не шучу». Главная героиня Лена обещает посвятить зрителей в перипетии своей непростой, но зато и нескучной жизни. Премьера восьмисерийного сериала состоится 4 марта.

У Лены (Елена Новикова) за плечами 49 лет жизни и целый ворох личного опыта — ценнейшего материала для того дела, которому она посвящает свою жизнь. Главная героиня — стендап-комик, по вечерам охотно делящаяся с аудиторией историями о себе, бывших мужьях, двух своих детях, свекрови, ворохе кредитов и любимой собаке.

Новикова также отвечает за сценарий полуавтобиографического сериала. Продюсерами проекта выступают Александр Незлобин и Сергей Светлаков.

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