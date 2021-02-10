Первая серия «Великого уравнителя» с Куин Латифой собрала более 20 млн просмотров

Телеканал CBS, пожалуй, может быть доволен своим прогрессивным дебютом. Многосерийный драматический экшен «Великий уравнитель» с Куин Латифой в главной роли собрал солидное количество просмотров — первую серию посмотрело 20,4 млн человек при рейтинговом показателе 5,1 в ключевой возрастной категории «18–49 лет» и 6,3 в не менее важном демо «25–54 года».

Правда, тут действует существенная оговорка: премьера сериала состоялась сразу после бешено популярного в США Супербоула. Поэтому неудивительно, что многие зрители не успели далеко отойти от телеэкранов и решили лишний час скоротать за просмотром нового сериала. Рейтинговые показатели второго эпизода, который закрепит проект в его постоянном воскресном слоте, докажут или опровергнут высокую заинтересованность зрителей в обновлённой версии одноимённого сериала 80-х.

Продюсируемое Латифой переосмысление рассказывает о матёрой оперативнице Робин, которая собирает команду полезных знакомых, чтобы помогать в сложных жизненных обстоятельствам всем нуждающимся.