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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Экшен-героиня Куин Латифа показывает всё, на что способна, в трейлере боевика «Великий уравнитель»

В сети появился полноценный трейлер криминальной экшен-драмы «Великий уравнитель», где главная героиня в исполнении Куин Латифы демонстрирует едва ли не полный джентльменский набор типичного героя боевика: разнообразные боевые навыки, богатое на события прошлое и чувство вины за всех, кого не смогла спасти.

Современная интерпретация сериала 80-х с Эдвардом Вудвордом рассказывает о таинственной и смертоносной Робин, которая благодаря своему внушительному жизненному и профессиональному опыту помогает в беде всем, кого не в состоянии защитить несовершенная система.

Сценаристами и шоураннерами проекта числятся Эндрю У. Марлоу («Касл») и Терри Миллер («Дубль два»). Латифа состоит в команде исполнительных продюсеров. Премьера сериала запланирована на 7 февраля.

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Видео Великий уравнитель
 13 январяГероиня боевика Куин Латифа как может воюет с преступностью в свежих тизерах «Великого уравнителя» 10 январяКуин Латифа карает преступников в свежем тизере «Великого уравнителя» 22 декабря 2020 годаБоевая Куин Латифа — главная героиня «Великого уравнителя» от CBS
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Героиня боевика Куин Латифа как может воюет с преступностью в свежих тизерах «Великого уравнителя»

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