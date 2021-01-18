Экшен-героиня Куин Латифа показывает всё, на что способна, в трейлере боевика «Великий уравнитель»

В сети появился полноценный трейлер криминальной экшен-драмы «Великий уравнитель», где главная героиня в исполнении Куин Латифы демонстрирует едва ли не полный джентльменский набор типичного героя боевика: разнообразные боевые навыки, богатое на события прошлое и чувство вины за всех, кого не смогла спасти.

Современная интерпретация сериала 80-х с Эдвардом Вудвордом рассказывает о таинственной и смертоносной Робин, которая благодаря своему внушительному жизненному и профессиональному опыту помогает в беде всем, кого не в состоянии защитить несовершенная система.

Сценаристами и шоураннерами проекта числятся Эндрю У. Марлоу («Касл») и Терри Миллер («Дубль два»). Латифа состоит в команде исполнительных продюсеров. Премьера сериала запланирована на 7 февраля.