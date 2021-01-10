Куин Латифа карает преступников в свежем тизере «Великого уравнителя»

Телеканал CBS выкатил свежий полуминутный тизер многосерийной криминальной драмы «Великий уравнитель», где главная героиня в исполнении Куин Латифы демонстрирует свой боевой настрой. Дата премьеры сериала уже объявлена — первая серия выходит на экраны 7 февраля.

Перед нами отфеминизированная версия сериала 80-х с Эдвардом Вудвордом, по которому Антуан Фукуа снял одноимённый боевик с Дензелом Вашингтоном. Латифа играет таинственную мадам Робин, которая задействует свои многочисленные умения и внушительные габариты, дабы помочь в беде всем, кому больше некуда обратиться.

За проект отвечают сценаристы и шоураннеры Эндрю У. Марлоу («Касл») и Терри Миллер («Дубль два»). Латифа входит в команду исполнительных продюсеров.