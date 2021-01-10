Хоумлендер уверен: впереди у «Пацанов» ещё несколько сезонов

Многосерийный хит видеосервиса Amazon «Пацаны» готовится к съёмкам третьего сезона, которые, как и обещал шоураннер Эрик Крипке, стартуют в начале года, но на этом творческая команда останавливаться не собирается. Создатель сериала уже как-то упоминал, что в планах у него снять пять сезонов, и в этом его поддерживает сам глава «Семёрки».

Побеседовав с порталом ComicBook, исполнитель партии Хоумлендера Энтони Старр рассказал, каким ему видится будущее антигеройской сатиры и напомнил о важности держать руку на пульсе и вовремя закруглиться.

Длительность сериала должна диктоваться мощностью и качеством сюжета. Я считаю, если держишь ухо близко к земле, неизбежно почуешь приближение поезда и уберёшься подальше от рельсов. Поэтому, надеюсь, мы не станем злоупотреблять гостеприимством и вовремя уйдём. Думаю, все в команде достаточно мудры, чтобы принять такое решение. Тем не менее, я считаю, впереди у «Пацанов» ещё несколько сезонов. У нас прекрасная команда персонажей, интересный сюжет, который может свернуть куда угодно. Это очень здравый сериал и, думаю, у него хорошее будущее. Энтони Старр, настроен оптимистично

Третий сезон многосерийной адаптации культового комикса Гарта Энниса пока не обзавёлся датой выхода. Предположительно, его премьера состоится в конце этого или в начале следующего года.