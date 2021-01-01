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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Автор комикса «Пацаны» активно участвует в создании экранного образа Билли Бутчера

Не секрет, что Билли Бутчер — один из самых колоритных в и без того яркой россыпи персонажей «Пацанов». Глава команды отчаянных борцов с супергероями необыкновенно хорош в комиксе и на экране, где его изображает идеально вписавшийся в образ Карл Урбан. И далеко не последнюю роль в том, чтобы экранный образ сохранил свою аутентичность, играет автор первоисточника Гарт Эннис.

В беседе с порталом Consequence of Sound шоураннер сериала Эрик Крипке поведал, как им с Эннисом удалось наладить продуктивный творческий диалог.

[Гарт Эннис] с самого начала выразил готовность обсудить экранизацию. Мне было действительно интересно, какие фильмы и сериалы вдохновили его написать комикс, и Гарт был очень щедр, поделившись этой информацией. В какой-то момент я ему сказал, мол, сериал — иная форма повествования и будет отличаться от комикса. Он знал об этом, к тому времени уже вышел «Проповедник», поэтому я сказал: «Скажи, что для тебя важнее всего [в сериале]». Гарт ответил: «Главное, покажите правильного Бутчера».

Крипке принял слова Энниса близко к сердцу и постарался сделать всё от него зависящее. И дабы уверится в том, что нигде не покривил против истины, взял за правило делиться с автором первоисточника сценариями сериала.

Я отсылаю ему все сценарии. Я буквально вчера отослал ему сценарий третьего эпизода третьего сезона, потому что он продолжает вносить свою лепту в диалоги Бутчера. И я невероятно рад его советам и предложениям, потому что он знает его манеру говорить и британский слэнг куда лучше, чем я. Бутчер — самый любимый персонаж Гарта Энниса, поэтому он его ревностно оберегает. Во всём остальном он предельно открыт для предложений. Он прекрасно понимает, что мы работает в совершенно ином формате.

 
Эрик Крипке, рад сотрудничеству
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Пацаны
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