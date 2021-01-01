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Первоисточник: bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:

Свежие постеры и тизер сериала «ВандаВижн» продолжают сталкивать иллюзии и реальность

Едва наступивший 2021 год, как надеются многие зрители, вернёт на экраны крупнобюджетный развлекательный контент, лидером по выпуску которого до сих пор значилась Marvel. Прожив целый год без кинопроектов по знаменитой супергеройской вселенной, зрители как никогда готовы прильнуть к экранам в ожидании старта Четвёртой фазы. И честь открыть оную представится сериалу «ВандаВижн», стартующему на видеосервисе Disney+ 15 января.

И проект добросовестно готовится к премьере, обрастая свежими промо-материалами. Сегодня в сети появилась подборка персонажных постеров с основными действующими лицами, баннер с титульными персонажами и очередной тизер с новыми кадрами. Ванда Максимофф (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани) продолжают изображать счастливую супружескую пару из ситкомов разных лет, пока не возвращаются к отрезвляющей реальности.

Постеры сериала «ВандаВижн» Постеры сериала «ВандаВижн» Постеры сериала «ВандаВижн» Постеры сериала «ВандаВижн» Постеры сериала «ВандаВижн»
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