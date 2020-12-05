Свежий постер «ВандаВижн» напоминает о январской премьере сериала

Потоковый сервис Disney+ опубликовал свежий постер первого супергеройского сериала MCU «ВандаВижн». Промо-арт ненавязчиво напоминает, что реальность может оказаться не более чем искусно сконструированной иллюзией.

В проекте, который породнит приключения, фантастику и комедию, Алая ведьма (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани) какое-то время поживут в чёрно-белой реальности классических ситкомов. Однако их семейная идиллия продлится недолго — иллюзия начнёт трещать по швам и заставит главных героев вернуться к реальности, которая наверняка не так безоблачна, как их экранное прибежище.

Первую серию зрители увидят 15 января.