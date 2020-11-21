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Первоисточник: www.empireonline.com Прямая ссылка на новость:
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Пол Беттани и Элизабет Олсен из «ВандаВижн» украсили собой обложки журнала Empire

Британский журнал Empire опубликовал эксклюзивные обложки своего свежего выпуска, посвящённые супергеройскому сериалу Marvel Studios «ВандаВижн» с Полом Беттани и Элизабет Олсен в главных ролях. Проект, обещающий уникальный подход к жанру, стартует на стриминговом сервисе Disney+ 15 января.

В начале сериала Алая ведьма (Олсен) и Вижн (Беттани) живут идиллической жизнью семейства простых смертных из старых американских ситкомов, причём в буквальном смысле. Однако стоит героям заподозрить неладное, как фальшивая реальность начинает рушиться, обнажая истинное положение вещей.

Промо-арт сериала «ВандаВижн» Промо-арт сериала «ВандаВижн»
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Галерея ВандаВижн
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