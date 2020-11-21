Пол Беттани и Элизабет Олсен из «ВандаВижн» украсили собой обложки журнала Empire

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Британский журнал Empire опубликовал эксклюзивные обложки своего свежего выпуска, посвящённые супергеройскому сериалу Marvel Studios «ВандаВижн» с Полом Беттани и Элизабет Олсен в главных ролях. Проект, обещающий уникальный подход к жанру, стартует на стриминговом сервисе Disney+ 15 января.

В начале сериала Алая ведьма (Олсен) и Вижн (Беттани) живут идиллической жизнью семейства простых смертных из старых американских ситкомов, причём в буквальном смысле. Однако стоит героям заподозрить неладное, как фальшивая реальность начинает рушиться, обнажая истинное положение вещей.