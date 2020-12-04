В новогоднем эпизоде Чебурашку и крокодила Гену озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник

Возрождённая студия «Союзмультфильм» держит своё обещание и постепенно возвращает на экраны мультипликационную классику. К примеру, на днях в сети появились первые кадры из нового короткого мультфильма, который продолжит серию историй о Чебурашке и крокодиле Гене. Главных героев озвучили Анжелика Варум (Чебурашка) и Леонид Ярмольник (Гена).

Шестиминутный эпизод, посвящённый близящемуся Новому году, получил название «Чебурашка. Секрет праздника» и выйдет на экраны в декабре. Песню для короткометражного мультфильма написал Леонид Агутин. Глава киностудии Юлиана Слащева пообещала, что зрителей ждёт по-семейному светлый и уютный эпизод из жизни любимых героев, который расскажет об искренней дружбе и настоящем чуде.