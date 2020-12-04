 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Хейден Кристенсен мог сыграть Энакина в «Последних джедаях» «Ведьмина служба доставки» — трейлер на русском ещё одного выходящего в отечественный прокат фильма Хаяо Миядзаки «Рождество кота Боба» — фильм, который доведёт вас до слёз в этот Новый год (русский трейлер) Змей Плискин хочет, чтобы вы запомнили его Санта Клаусом Создатель Silent Hill, Siren и Gravity Rush ушёл из Sony
3
СЕРИАЛЫ
372
 
Первоисточник: ria.ru Прямая ссылка на новость:

В новогоднем эпизоде Чебурашку и крокодила Гену озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник

Возрождённая студия «Союзмультфильм» держит своё обещание и постепенно возвращает на экраны мультипликационную классику. К примеру, на днях в сети появились первые кадры из нового короткого мультфильма, который продолжит серию историй о Чебурашке и крокодиле Гене. Главных героев озвучили Анжелика Варум (Чебурашка) и Леонид Ярмольник (Гена).

Шестиминутный эпизод, посвящённый близящемуся Новому году, получил название «Чебурашка. Секрет праздника» и выйдет на экраны в декабре. Песню для короткометражного мультфильма написал Леонид Агутин. Глава киностудии Юлиана Слащева пообещала, что зрителей ждёт по-семейному светлый и уютный эпизод из жизни любимых героев, который расскажет об искренней дружбе и настоящем чуде.

Кадры из сериала «Чебурашка. Секрет праздника» Кадры из сериала «Чебурашка. Секрет праздника»
3 Обсудить
Темы
 
Галерея Чебурашка. Секрет праздника
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
В новогоднем эпизоде Чебурашку и крокодила Гену озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник

Тоже интересно

 
Кино Брендан Фрейзер готов с Рэйчел Вайс хоть на новую «Мумию»
 
Кино «Бамблби» — тизер
 
Кино Warner Bros. объяснила причину переименования «Хищных птиц»
 
Кино Джокер Хоакина Феникса полностью обесценил Джокера Джареда Лето
 
Кино «Кошки» — второй трейлер инфернального киномюзикла с Тейлор Свифт
 
«Бэтвумен» — трейлер супергеройской драмы
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в декабре

6 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
7 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
10 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
13 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 439: «День курка», «Кровные узы» и новая соска
 
7Ноль кадров в секунду – 345: История развития порно
 
4ЕВА – 401: Подрочил в шарфик
 
3Телеовощи – 368: Самый рациональный рейх
 
5Ноль кадров в секунду – 344: Негр с короткими часами
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru