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Первоисточник: ria.ru Прямая ссылка на новость:

Музыку к продолжению «Ну, погоди!» написал Иван Дорн

Студия «Союзмультфильм» стремится сделать современное продолжение советского мультфильма «Ну, погоди!» как можно ближе к народу. Очевидно, именно по этой причине музыку к новым эпизодам доверили написать наверняка очень популярному и даровитому певцу и музыканту Ивану Дорну

Глава киностудии Юлиана Слащева оставила по этому поводу загадочный комментарий:

Музыку для серий «Ну, погоди!» написал Иван Дорн. Он не блогер, но это совсем современная музыкальная культура.

В продолжении классического мультсериала Волка озвучивает Гарик Харламов, а Зайца — Дмитрий Хрусталёв. Также в повествовании фигурируют Косуля Уля, Барсук Тим, Ёжик Шу и Котёнок, который пока не обзавёлся именем. Премьеру новых серий обещают этой зимой, но точной даты по-прежнему нет.

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Ну, погоди!
 26 октябряФизкульт-привет! Перезапуск «Ну, погоди!» представил новый образ Зайца 10 октябряВ новых сериях «Ну, погоди!» Зайца озвучивает Дмитрий Хрусталёв 15 сентябряВ новых сериях «Ну, погоди!» Волка озвучит Гарик Харламов
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