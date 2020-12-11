Музыку к продолжению «Ну, погоди!» написал Иван Дорн

Студия «Союзмультфильм» стремится сделать современное продолжение советского мультфильма «Ну, погоди!» как можно ближе к народу. Очевидно, именно по этой причине музыку к новым эпизодам доверили написать наверняка очень популярному и даровитому певцу и музыканту Ивану Дорну…

Глава киностудии Юлиана Слащева оставила по этому поводу загадочный комментарий:

Музыку для серий «Ну, погоди!» написал Иван Дорн. Он не блогер, но это совсем современная музыкальная культура.

В продолжении классического мультсериала Волка озвучивает Гарик Харламов, а Зайца — Дмитрий Хрусталёв. Также в повествовании фигурируют Косуля Уля, Барсук Тим, Ёжик Шу и Котёнок, который пока не обзавёлся именем. Премьеру новых серий обещают этой зимой, но точной даты по-прежнему нет.