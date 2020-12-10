Готэм получил новую супергероиню в свежем тизере второго сезона «Бэтвумен»

Телеканал The CW выпустил свежий тизер второго сезона «Бэтвумен», где эстафету в пропавшей без вести Кейт Кейн (Руби Роуз) перенимает боевая бомжиха Райан Уайлдер в исполненнии Джависии Лесли. Продолжение супергеройской драмы стартует 17 января.

Утопающий в беззаконии Готэм недолго горевал по исчезнувшей Бэтвумен, потому что она переродилась в новом, куда более прогрессивном образе. Бездомная лесбиянка с тёмным прошлым примеривает доспехи супергероини и отправляется воевать с преступностью.