Чёрная супергероиня демонстрирует свою физподготовку на съёмках экшен-сцены из второго сезона «Бэтвумен»

Исполнительница главной роли во втором сезоне «Бэтвумен» Джависия Лесли продолжает радовать своих подписчиков эксклюзивным контентом из закулисья супергеройской драмы. На днях актриса запостила в своих соцсетях видеоотрывок из съёмок экшен-сцены, где её крутая героиня Райан Уайлдер (в новом костюме и с той самой сверхмодной причёской афро) карабкается по канату при помощи всего двух мужиков. Выглядит впечатляюще.

How I climb into Mondays! Good morning! pic.twitter.com/WNbUAWjx3A — Javicia Leslie (@JaviciaLeslie) November 9, 2020

Шоураннер Кэролайн Дрис пообещала зрителям постепенную трансформацию весёлой оторвы с тяжёлым прошлым и впечатляющими боевыми навыками в настоящую супергероиню и защитницу Готэма, всегда готовую прийти на помощь обиженным и воздать по заслугам преступникам. Съёмки продолжения экшен-драмы в самом разгаре, и телеканал The CW надеется выпустить второй сезон о боевой готэмской лесбиянке когда-нибудь в следующем году.