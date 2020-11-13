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Чёрная супергероиня демонстрирует свою физподготовку на съёмках экшен-сцены из второго сезона «Бэтвумен»

Исполнительница главной роли во втором сезоне «Бэтвумен» Джависия Лесли продолжает радовать своих подписчиков эксклюзивным контентом из закулисья супергеройской драмы. На днях актриса запостила в своих соцсетях видеоотрывок из съёмок экшен-сцены, где её крутая героиня Райан Уайлдер (в новом костюме и с той самой сверхмодной причёской афро) карабкается по канату при помощи всего двух мужиков. Выглядит впечатляюще.

Шоураннер Кэролайн Дрис пообещала зрителям постепенную трансформацию весёлой оторвы с тяжёлым прошлым и впечатляющими боевыми навыками в настоящую супергероиню и защитницу Готэма, всегда готовую прийти на помощь обиженным и воздать по заслугам преступникам. Съёмки продолжения экшен-драмы в самом разгаре, и телеканал The CW надеется выпустить второй сезон о боевой готэмской лесбиянке когда-нибудь в следующем году.

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Бэтвумен
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