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«ВандаВижн» уже точно не выйдет в этом году

Официальный твиттер сериала «ВандаВижн» наконец-то объявил дату выхода многосерийного проекта Marvel Studios с Полом Беттани и Элизабет Олсен. Свежий промо-ролик сообщает, что первая серия выйдет на потоковом сервисе Disney+ 15 января.

История представляет собой безумный микс из супергероических приключений и ситкома. Поначалу Алая ведьма (Олсен) и Вижн (Беттани) живут идиллической семейной жизнью простых смертных, но фальшивый рай моментально разваливается, стоит паре заподозрить, что окружающая реальность — лишь искусно построенная иллюзия.

Первый сезон снял Мэтт Шекман («Пацаны») по сценарию Жак Шеффер («Чёрная вдова»).

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