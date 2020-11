«ВандаВижн» уже точно не выйдет в этом году

Официальный твиттер сериала «ВандаВижн» наконец-то объявил дату выхода многосерийного проекта Marvel Studios с Полом Беттани и Элизабет Олсен. Свежий промо-ролик сообщает, что первая серия выйдет на потоковом сервисе Disney+ 15 января.

История представляет собой безумный микс из супергероических приключений и ситкома. Поначалу Алая ведьма (Олсен) и Вижн (Беттани) живут идиллической семейной жизнью простых смертных, но фальшивый рай моментально разваливается, стоит паре заподозрить, что окружающая реальность — лишь искусно построенная иллюзия.

A new era arrives. Marvel Studios’ #WandaVision, an Original Series, is streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/5pBd438tCi