Эмили задержится в Париже на ещё один сезон — сериал с Лили Коллинз получил продление

Новинка Netflix со вкусом хрустящего багета — сериал «Эмили в Париже» быть может, не пришёлся по вкусу критикам, зато зрители остались под впечатлением. Настолько, что всего за первую неделю насмотрели 676 млн минут оного — это обеспечило драмеди с Лили Коллинз шестое место в еженедельном рейтинге Nielsen и раннее продление на второй сезон.

В центре сюжета — целеустремлённая, позитивная и крайне талантливая героиня (Коллинз), которая переезжает из Штатов в Париж работать в маркетинговой фирме. Разумеется, не зная французского. В Париж. Эмили ожидают множество испытаний (помимо языкового барьера) вроде слишком привлекательных мужчин, слишком вкусной еды и слишком красивых видов.

Сериал уже успели раскритиковать за слишком стереотипное изображение французов и полный набор всевозможных штампов. Особенно обиделись сами французы. Тем не менее, шоураннер Даррен Стар уверяет, что так и было задумано:

Этот сериал — любовное послание Парижу глазами американской девушки, которая никогда там не бывала. Первое, что она видит — это клише, потому что всё показано с её точки зрения. Я не жалею, что смотрю на Париж сквозь очки гламура. Это прекрасный город, и я хочу сделать сериал, который чествует эту его часть.

Съёмки второго сезона должны стартовать следующей весной.