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Кейли Куоко уверена: постельные сцены в «Теории большого взрыва» были придуманы, чтобы её позлить

Романы на рабочем месте до добра не доводят — особенно когда после разрыва приходится имитировать страсть со своим бывшим. Впрочем, Кейли Куоко и Джонни Галэки, скорее, исключение из правил: расставшись после двухлетнего романа, актёры смогли не только сохранить дружеские отношения и отпахать вместе ещё много сезонов «Теории большого взрыва», но и успешно «поженить» Леонарда и Пенни.

Правда, без некоторых неловкостей всё же не обошлось, и по словам Куоко, благодарить за это нужно создателя сериала Чака Лорри. Впрочем, актриса шутку явно оценила и зла не него держит:

Когда мы расстались, это, очевидно, было чувствительным для нас какое-то время. Но я помню те недели, когда Чак [Лорри] написал эпизоды, где наши персонажи внезапно занимаются сексом практически каждую свободную секунду.

Мы с Джонни [Галэки] поговорили об этом, и я думаю, Чак сделал это специально, чтобы поиздеваться над нами. Если бы я была с ним, я бы спросила, потому что это буквально взялось из ниоткуда. Внезапно эти персонажи всё время оказывались друг на друге.

Как бы то ни было, зрителям действительно стоит сказать спасибо Лорри.

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Темы
 
Теория большого взрыва
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