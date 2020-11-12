Звезда «Сверхъестественного» признался в гомосексуальности своего персонажа

Осторожно: текст содержит спойлеры 18 серии 15 сезона.

Они таки сделали это, и пути назад больше нет. Создатели «Сверхъестественного» решили напоследок подкинуть фанатам большой сюрприз (о котором никто не просил), подарив им гейскую пару (о которой никто не просил): Дин и Кастиэль — теперь канон. Радостной новостью поделился Миша Коллинз, чей персонаж трагически отдал концы в 15 сезоне, предварительно признавшись в самых глубоких чувствах к старшему из братьев Винчестеров:

Кастиэль сказал Дину, что любит его, и, по сути, сделал дестиэль каноном. Фанаты сходят с ума. Кастиэль сделал своё гомосексуальное признание в любви, после чего умер, что полностью соответствует извечному голливудскому приёмчику «убей геев». Мы даём и затем забираем обратно.

На самом деле, отдельные фанаты шипперили эту парочку с самого появления Кастиэля в четвёртом сезоне, однако мало кто воспринимал это всерьёз. Так, Дженсен Эклс всегда весьма категорично высказывался на тему возможной гомосексуальности Дина, подчёркивая, что сценаристы никогда этого не закладывали.

Коллинза, судя по всему, тоже вовремя не предупредили: оказавшийся геем ангел за 11 сезонов успел знатно пройтись по дамам — видимо, чтобы лишний раз убедиться в том, что они его не интересуют.