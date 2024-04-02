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Инопланетная Дафни Кин на свежих кадрах «Звёздных войн: Аколита»

Портал EW, участвующий в промо-кампании сериала «Звёздные войны: Аколит» о пробуждении Тёмной стороны Силы, опубликовал парочку свежих кадров из летней премьеры. На кадрах — юная падаванка Джеки Лон в исполнении Дафни Кин («Логан: Росомаха»).

Как этот и остальные персонажи сюжета изменят ход истории далёкой-далёкой галактики, все желающие начнут постигать 4 июня, когда инклюзивный мистический триллер стартует на цифровой платформе Disney+.

Кадры из сериала «Звёздные войны: Аколит» Кадры из сериала «Звёздные войны: Аколит»

Сказать по правде, поклонники культовой вселенной, пока не сильно-то верят в то, что их ждёт достойное просмотра зрелище — по крайней мере, если судить по оценкам lt,.nyjuj трейлера на YouTube

Теги
ГалереяЗвёздные войны: Аколит
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Источник фотографий: Depositphotos

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