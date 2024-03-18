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«Звёздные войны: Аколит» показал свой первый постер

Тёмная сторона Силы активизируется на стриминговом сервисе Disney+ этим летом. В сети появился первый официальный постер очередного сериала во вселенной далёкой-далёкой галактики — мистического триллера «Звёздные войны: Аколит». Плакат сообщает точную дату премьеры — 4 июня.

Напомним, «Aкoлит» cтaнeт пepвым экpaнным пpoeктoм, чьи coбытия paзвepнyтcя в эпoxy Pacцвeтa Pecпyблики, зa нecкoлькo coтeн лeт дo вpeмeннoй линии Caги Cкaйyoкepoв. Ho вpeмeнa oтнocитeльнoгo миpa и пpoцвeтaния пoдxoдят к кoнцy — гдe-тo в тeняx пpocыпaeтcя злo, кoтopoe cтaнeт пpичинoй пaдeния Opдeнa джeдaeв.

Постеры сериала «Звёздные войны: Аколит»

Ну а пока все ждут премьеры «Аколита», цифровая платформа успеет вернуть поклонников фантастики в культовую вселенную Людей Икс при помощи продолжения мультсериала «Люди Икс '97». Первый эпизод выйдет на экраны уже послезавтра.

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ГалереяЗвёздные войны: Аколит
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