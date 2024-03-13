Команда «Людей Икс '97» рассказывает о создании мультсериала

До премьеры возрождённого мультсериала «Люди Икс '97» осталась всего-то неделя, и стриминговый сервис Disney+ стремится под завязку накачать зрителей полезной информацией о своей марвеловской премьере. В сети появился ролик о создании новых эпизодов.

О дальнейшем развитии известного сюжета с не менее известными действующими лицами поговорят не только создатели 10-серийного анимационного экшена, но и актёры озвучивания из оригинального проекта, которым снова представился шанс заговорить голосами прославленных мутантов.

Премьера долгожданного продолжения состоится на цифровой платформе 20 марта.