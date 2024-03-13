Продюсер и сценарист «Человека-паука» 90-х рассмотрит возвожность продолжить мультсериал. Ему нужно только позвонить

Похоже, выход шоу «Люди Икс '97» заставляет людей мечтать о сиквелах других старых мультсериалов. Идея продолжить «Человека-паука» 90-х уже нашла поддержку у работавшего над ним продюсера и сценариста Джона Семпера-младшего. У последнего спросили, что он думает о «Человеке-пауке '98», продолжении истории, как у Людей Икс. Он ответил: «Всё, что им нужно сделать, это позвонить мне. Я здесь, и я, конечно же, рассмотрю такую возможность».

Сериал про Человека-паука растянулся на пять сезонов, выходивших с 1994-го по 1998 год. В них Питер Паркер успел столкнуться со Зловещей шестёркой, Кингпином, Крэйвеном-охотником, Зелёным гоблином, Морбиусом, Веномом и Карнажем. Герой сражался бок о бок с Чёрной кошкой, Сорвиголовой и Доктором Стрэнджем. Он поучаствовал в Секретных войнах, познакомился со своими двойниками из других миров задолго до того, как что-то похожее показали в «Человеке-пауке: Через вселенные», и не только. В конце пятого сезона Питер и Мадам Паутина отправились искать пропавшую Мери-Джейн Уотсон. Но найти возлюбленную Человек-паук так и не успел: пятый сезон стал для мультсериала последним, и пара так и не воссоединилась. Может, Питер и Мадам Паутина найдут девушку в продолжении шоу, если, конечно, его когда-нибудь сделают

«Люди Икс '97» продолжат историю героев мультсериала «Люди Икс», выходившего в 1992–1997 годах. Сиквел стартует на стриминговой платформе Disney+ 20 марта. У него есть трейлер, тизер и будет комикс-приквел. Кстати, эти мутанты появлялись и в «Человеке-пауке» 90-х.