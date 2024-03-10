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Тизер «Людей Икс '97» давит на ностальгию

В сети появился свежий промо-ролик «Людей Икс '97», который всеми силами пытается вернуть зрителей в те старые добрые времена, когда выходил оригинальный мультсериал по вселенной Marvel.

Продолжение сюжета, в который вернётся знаменитая команда мутантов, состоится уже очень скоро — анимационный экшен о приключениях Росомахи, Джин Грей, Циклопа, Джубили, Гамбита и остальных начнёт выходить на стриминговой платформе Disney+ 20 марта.

Полноценный трейлер возрождённого мультсериала Marvel показала почти месяц назад — в середине февраля.

Теги
ВидеоЛюди Икс '97
Комментарии (2)

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