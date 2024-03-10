Неделя сериалов на КГ — главные новости 4–10 марта

Трейлер Fallout — гуль-ковбой и путешественница из Убежища 33. У первого сезона непривычный график выхода.

Узник отеля Юэн Макгрегор пляшет с неграми в трейлере «Джентльмена в Москве». Эту удивительная революционная Россия.

Финальный трейлер «Задачи трёх тел» нагнетает эпик. В ожидании инопланетного вторжения.

Талантливый мистер Рипли врёт и не краснеет в трейлере мини-сериала «Рипли». Премьера триллера с Эндрю Скоттом в главной роли состоится в апреле.

Колин Фаррелл раскрывает секреты Лос-Анджелеса в трейлере детективной драмы «Шугар». А свои секреты никому не выдаёт.

Элла Пернелл рекламирует постапокалиптический напиток на постере сериала Fallout. Хлебни ядерной «Колы».