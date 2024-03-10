Неделя сериалов на КГ — главные новости 4–10 марта

Трейлер Fallout — гуль-ковбой и путешественница из Убежища 33. У первого сезона непривычный график выхода.
Узник отеля Юэн Макгрегор пляшет с неграми в трейлере «Джентльмена в Москве». Эту удивительная революционная Россия.
«Аватара: легенду об Аанге» продлили на два сезона (постер). И на этом — всё.
Финальный трейлер «Задачи трёх тел» нагнетает эпик. В ожидании инопланетного вторжения.
Талантливый мистер Рипли врёт и не краснеет в трейлере мини-сериала «Рипли». Премьера триллера с Эндрю Скоттом в главной роли состоится в апреле.
Колин Фаррелл раскрывает секреты Лос-Анджелеса в трейлере детективной драмы «Шугар». А свои секреты никому не выдаёт.
Элла Пернелл рекламирует постапокалиптический напиток на постере сериала Fallout. Хлебни ядерной «Колы».
Юлия Снигирь изображает Марфу Петровну в современной версии «Преступления и наказания» (фото). Правда, придётся хорошенько прищуриться, чтобы её рассмотреть
«Задача трёх тел» от шоураннеров «Игры престолов» получила первые оценки на Rotten Tomatoes. Критики делятся впечатлениями.
«Теория большого взрыва» в «Детстве Шелдона» — в финале появятся Джим Парсонс и Maйeм Биaлик. Сыграют понятно кого.
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