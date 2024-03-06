«Аватара: легенду об Аанге» продлили на два сезона (постер)

Стриминговый сервис Netflix осваивает новую стратегию «Ещё два сезона — и отцепитесь». Приключенческое фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге» хитом не стал, поэтому цифровая платформа уже решила его судьбу — проект гарантировано получит второй и третий сезоны, но этим дело и ограничится. Третий сезон станет для сериала финальным.

В честь анонса опубликовали симпатичный постер — для наглядности:

Долгоиграющим сериалом «Легенде об Аанге» уже не быть, зато зрители получат грамотно завершённую историю — у сценаристов будет время и возможность обеспечить сюжет логичным завершением.