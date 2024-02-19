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Зуко лупит людей огнём в первом отрывке из «Аватара: Легенды об Аанге»

Зацените магический экшен. Стриминговый сервис Netflix опубликовал через портал IGN дебютный отрывок из приключенческого фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге». Да не простой отрывок, а с экшеном и спецэффектами.

В сцене задействован разбрасывающийся пламенем юный принц Зуко (Даллас Лю) из Нации Огня. Парень спасает из плена дядю Aйpo (Пoл Cyн-Xюнг Ли).

В этом магическом сражении никто особенно не пострадал, а ведь авторы мечтают привлечь к просмотру сериала аудиторию, смотревшую «Игру престолов». Ну, этим искушённым зрителям первый отрывок пока ничего особенного не продаёт.

Теги
ВидеоАватар: Легенда об Аанге
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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