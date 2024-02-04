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«Аватар: Легенда об Аанге» должен понравиться фанатам «Игры престолов»

Источник: Netflix

Создатели игровой адаптации «Аватара: Легенды об Аанге» — рисковые парни, которые в своих промо-заявлениях ходят по тонкому льду. Или просто пока ещё не слишком опытны в этом деле.

В свежем интервью порталу IGN шоураннер сериала Альберт Ким рассказал, что творческой команде приходится соблюдать баланс между верностью первоисточнику и определённым требованиями со стороны стриминга.

Нам приходится ходить по тонкой грани в вопросе соблюдения тональности повествования. Потому что мы хотим оставаться верными оригиналу, который полон юмора, экшена и мрачности. И нам необходимо было соблюсти необходимый баланс — убедиться, что мы остаёмся верны ДНК оригинала, при том что создаём сериализированную драму для Netflix. А это значит, что сериал предназначен не только для детей. Он должен привлекать и поклонников «Игры престолов». Должен быть приземлённым и «взрослым».

Поэтому своё творение создатели сериала характеризуют как ремикс, а не кавер оригинального сериала. Помнится, подобную меломанскую аналогию в своё время приводил Деймон Линделоф, подаривший нам многосерийную версию «Хранителей»

Теги
Аватар: Легенда об Аанге
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Новости Рецензии
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Источник фотографий: Depositphotos

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