Сексиста Сокку исправили в «Аватаре: Легенде об Аанге»

Анимационный сериал «Аватар: Легенда об Аанге», может, и со всех сторон культовый, но это не спасает его от опасности угодить в чёрные списки нынешних «пробудившихся», которые любят по любому поводу поднимать вой в соцсетях и «отменять» всех кого ни попадя. Очевидно, дабы избежать подобных рисков, создатели игровой адаптации «Аватар: Легенда об Аанге» подправили кое-каких персонажей в угоду трендам.

В частности морально-этическому апгрейду подвергся один из главных героев истории — Сокка. После препарирования из его личности изъяли безусловно токсичные элементы, страшно сказать, сексизма. Об этом в свежем интервью порталу EW сообщил исполнитель роли Ян Оусли:

В нашем сериале во всех отношениях больше реализма. К тому же мы избавились от сексизма Сокки. Я считаю, в оригинальном мультсериале в этом смысле было много сомнительных моментов.

Ну вот, игровая адаптация скверно состарившегося мультсериала тут же стала куда привлекательнее. Или нет. Заявление Оусли успело наделать шума в соцсетях — фанаты оригинала крайне недовольны подобными вольностями. Сексисты, наверное.