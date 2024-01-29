«Аватар: Легенда об Аанге» показал своих юных и взрослых героев (фото)

Издание Entertainment Weekly делится со зрителями своим эксклюзивом — подборкой свежих кадров из приключенческого эпика «Аватар: Легенда об Аанге» с разными поколениями героев. У всех своя роль в этом масштабном повествовании, которое в формате игрового сериала начнётся уже в конце этой зимы. Первый сезон адаптации культового мультсериала стартует на стриминговом сервисе Netflix 22 февраля.

Ансамблевый эпик возглавляет четвёрка центральных персонажей — Аанг (Гopдoн Kopмьe), Kaтapа (Kиaвeнтииo Tapбeлл), Coкка (Ян Oycли) и принц Зyкo (Дaллac Лю).