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«Аватар: Легенда об Аанге» показал своих юных и взрослых героев (фото)

Издание Entertainment Weekly делится со зрителями своим эксклюзивом — подборкой свежих кадров из приключенческого эпика «Аватар: Легенда об Аанге» с разными поколениями героев. У всех своя роль в этом масштабном повествовании, которое в формате игрового сериала начнётся уже в конце этой зимы. Первый сезон адаптации культового мультсериала стартует на стриминговом сервисе Netflix 22 февраля.

Ансамблевый эпик возглавляет четвёрка центральных персонажей — Аанг (Гopдoн Kopмьe), Kaтapа (Kиaвeнтииo Tapбeлл), Coкка (Ян Oycли) и принц Зyкo (Дaллac Лю).

Кадры из сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Кадры из сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Кадры из сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Кадры из сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Кадры из сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
Теги
ГалереяАватар: Легенда об Аанге
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Кей-поп
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Комиксы
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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