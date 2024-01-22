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«Аватар: Легенда об Аанге» — маги разных стихий на одном постере

Всех уместить на одном плакате, конечно, не получится, поэтому обошлись самыми главными персонажами первого сезона. Стриминговый cервис Netflix презентовал ансамблевый постер приключенческого фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге», а завтра обещает показать полноценный трейлер будущей премьеры. На оную возлагается множество осторожных надежд. А вдруг получится повторить успех «Ван-Писа»?

Игровая адаптация одноимённого культового мультсериала о стихийных магах представить на зрительский суд свой первый сезон уже относительно скоро — премьера состоится 22 февраля.

Постеры сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
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ГалереяАватар: Легенда об Аанге
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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