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Снова одинокий волк: в третьем сезоне Ричер лишится прекрасных напарниц

Источник: Amazon

Второй сезон «Ричера» хоть в целом и не уронил заданную первым планку, но многим зрителям не пришёлся по вкусу (79% на Rotten Tomatoes против 91% у первого сезона). Одна из причин — внезапно нарисовавшаяся команда главного героя, которому куда больше к лицу раскидывать плохих парней в одно рыло.

К счастью для нас с вами, так решили и создатели сериала, поэтому в третьем сезоне Ричер вернётся к истокам и снова станет одиноким волком. Так что временно (или насовсем) прощаемся с Сериндой Свон, Марией Стэн и Шоном Сайпосом — команда первого сезона в любом случае была харизматичнее.

Автор серии романов Ли Чайлд пока не рассказывает, какую книгу экранизируют на этот раз.

Мы чувствовали, что для третьего сезона нужна книга, посвящённая одному лишь Ричеру. Так что вопрос был в том, какая история подойдёт лучше, и какая имеет самую мощную вступительную сцену. И мы нашли ту, которая нам понравилась.

«Ричер», как и полагается ему по статусу, получил продление на третий сезон ещё до выхода второго, а съёмки продолжения стартовали ещё до премьеры промежуточного финала.

Теги
Ричер
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Источник фотографий: Depositphotos

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