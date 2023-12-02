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«Ричер» продлён на третий сезон (видео)

Через две недели стартует второго сезон детективного экшена «Ричер». Меж тем третий сезон уже снимают! Продолжение анонсировал исполнитель титульной роли Алан Ричсон прямиком со съёмочной площадки. Вот такой замечательный подарок зрителям на зимние праздники.

Ну а в качестве бонуса стриминговый сервис Amazon раскошелился на эксклюзивный отрывок из второго сезона — экранизации романа Ли Чaйлдa «Cплoшныe пpoблeмы и нeпpиятнocти» (Bad Luck and Trouble). В отрывке Джек Ричер активно не вмешивается в дела попавшей в беду незнакомой женщины. Вот такой он человек, старается держаться в стороне от чужих проблем. Получается это у него очень так себе.

Теги
ВидеоРичер
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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